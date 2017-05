Børn alene på flugt udstiller kunstværker

Udstillingen ’Meetings in a box’ er lavet sammen med børn og unge, som er flygtet alene til Danmark, og som nu bor på Asyl Center Gribskov. Gennem kunstværker fortæller de om deres oplevelser under flugten og om deres håb for fremtiden. De fremmødte til ferniseringen fik også mulighed for at møde de unge bag kunstværkerne og høre om deres oplevelser med at flygte fra deres hjemland og familier for at finde sikkerhed i Europa.

En af de fremmødte var Vibeke, tidligere pædagog og nu frivillig i Kontakten i Tingbjerg: ”Jeg synes, at det er så spændende at møde de her unge mennesker og alle de forskellige skæbner. Det er så flot med den her udstilling, og der bliver gjort et stort pædagogisk stykke arbejde”.

De fremmødte blev også forkælet med lækre somaliske snacks lavet af Fadimo Xassan – en af Tingbjergs mange dygtige kvindelige kokke.

Kunstnerisk møde

De unge fra asylcenteret har sammen med eleverne fra Grundtvigs Højskole i Hillerød mødt hinanden i en kreativ proces og har sammen hjulpet hinanden til at fortælle hver sin historie.

-Møderne og venskaberne på tværs af nationaliteter har været det vigtigste i processen med udstillingen, fortæller Marianne Blichfeldt fra Asylcenter Gribskov.

Formålet med udstillingen er at give et særligt indblik i de unges liv og at give dem en stemme i mødet med danskerne. Det at lytte til hinanden er nøglen til at mindske angst og fordomme og skabe åbenhed, forståelse og lysten til at skabe fællesskab.

• 90.000 uledsagede flygtninge børn i Europa. Antallet af uledsagede børn som er flygtet til Danmark er steget fra 355 i 2012 til 1184 i 2016. (kilde: Eurostat)

• Billedkunstneren og fotografen Mariana Viegas har været den kunstneriske leder på udstillingen.

• Udstillingen er støttet af Interkulturelt Center, Dansk Røde Kors og foreningen Alverdens Børn.

• Udstillingen kan ses på Tingbjerg Bibliotek frem til den 15. juni.

Dewaa er 18 år og flygtet fra Afghanistan. Hendes digt er med i udstillingen

Jeg blev truet med at blive brændt levende

Fordi jeg holdt en bog

Og jeg ønskede at uddanne mig selv

I det øjeblik

Var jeg ikke bange for døden

Jeg var bange for at være i fængsel og være uvidende

Jeg er bange for at leve på mine knæ