Borgermøde om ny lokalplan for Lille Torv

Lokalplanen for Lille Torv er første skridt på vejen til at skabe en ny grøn, aktiv og åben boligby og er en del af en gennemgående og omfattende byudvikling i Tingbjerg og Bystævneparken.

Vedtages forslaget til lokalplan, betyder det blandt andet, at det nuværende butikscenter på nordsiden af Lille Torv nedrives. Mod Terrasserne og Utterslev Mose planlægges bygget en større bygning med erhverv i stueetagen, samt beboelse og taghave ovenpå, og mod syd – ud mod Ruten – etableres et treetagers byggeri med detailhandel/serviceerhverv i stuen og beboelse på 1. og 2. sal, og i midten af torvet kommer der et åbent område med træer, grønne arealer og parkering.

I høring til 12. juni

Lokalplanen for Lille Torv er i høring til og med 12. juni. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling. Et endeligt lokalplansforslag forventes behandlet i Borgerrepræsentationen inden sommerferien.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg behandlede høringen på mødet i sidste uge og har i sit høringssvar bemærket, at man tager lokalplanens byfortætning (højere bebyggelsesprocent/højere bygninger) til efterretning i den konkrete sag, men at udvalget ikke støtter en generel byfortætning i bydelen. Lokaludvalget er tilfreds med, at det eksisterende butiksmiljø bevares, samt at kommunen giver afkald på sin ret til at kræve, at en fjerdedel af boligerne skal være almene boliger.

– Et islæt af andre ejerformer vil bidrage til at styrke den sociale sammenhængskraft i Tingbjerg, siger Lokaludvalget.

Lokalplansforslaget kan ses på hjemmesiden www.blivhoert.kk.dk/node/14892.

Senere i år kommer også et lokalplansforslag for Store Torv.