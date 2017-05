Brønshøj skal have ny træner

Selv om det i søndags blev til sejr på 2-1 i Kolding, så har det ikke været den forårssæson, som Hvepsene havde troet på. Derfor var det heller ikke overraskende, at cheftræner Jesper Hansen allerede før kampen mod Kolding IF valgte at kaste håndklædet. Jesper Hansen meddelte Brønshøj Boldklubs bestyrelse, at han stopper, når hans kontrakt udløber med udgangen af juni.

Dennis Kjeldsen, administrerende direktør i Brønshøj Boldklub, har meddelt, at ”jagten på en ny cheftræner er gået ind”.

Jesper Hansen sørgede for at få Brønshøj med i 2. divisions oprykningsspil både sidste år og i år. Sidste år var Brønshøj meget tæt på oprykning, men blev snydt et kvarter før tid i den sidste spillerunde. Til gengæld har dette forår været en lang skuffelse. Altså bortset fra i søndags, hvor det blev til en overraskende gevinst i det østjyske.

I angrebet har Younes Nielsen udviklet sig en positiv retning på det seneste. Han var da også med i begge hvepsescoringer. Først afdriblede hans Koldings målmand, der ikke havde anden mulighed end at fælde ham. Christoffer Boateng bragte BB på 1-0 på straffesparket ti minutter før pausen. Føringen holdt dog ikke halvlegen ud, da Martin Hedeager fik udlignet.

Brønshøj havde ifølge klubbens udsendte Christian Haslund kun en enkelt mulighed efter pausen, men den udløste til gengæld sejrsmåler. Oskar Tranberg vippede elegant til Younes Nielsen, der prikkede bolden i nettet og sørgede for tre tiltrængte point til tabelregnskabet.

Brønshøjs næste kamp er på lørdag mod Marienlyst på Tingbjerg Ground.