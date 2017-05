Byggeriet af ”Bjerglandsbyen” og parkeringsproblemer

H. G. Glander

Efter at byggeriet af ”Bjerglandsbyen” ved Ringholm / Næsbyholmvej / Fuglesangsvej / Vandrehjemmet er påbegyndt, er det blevet meget svært ved at finde parkeringsplads selv om aftenen, for beboere og gæster.

En af årsagerne er der på alle tider af døgnet bliver udstedt p-afgift for parkering under 10 meter fra et vejkryds. Flere har fået afgift fordi P-vagterne målinger er 1 – 1½ meter anderledes end andres. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der bliver malet gule trekanter der markerer de 10 meter til et kryds, som man har gjort andre steder i byen. Det vil gøre det lettere for alle og man undgår kedelige afgifter og diskussioner om afstanden med myndighederne.

Ydermere synes jeg, at der er gået i meget små sko, når nogle af de ovennævnte p-afgifter er blevet udskrevet ved midtnats-tid eller senere, hvor kun få – om overhovedet nogen – bliver chikaneret af en meter fra eller til ved et vejkryds.

Desuden er ovennævnte problem ikke nyt. Ved tidlige renovering mv. ejendommene i området har problemet været det samme og det er mit indtryk, at Parkering København bevidst går efter sådanne steder for at få mest muligt i kassen

Jeg håber med dette input til redaktionen, at de vil tage emnet op i avisen. Det må være muligt at finde en løsning så borgerne ikke uforvarende kommer til at overtræde reglerne.