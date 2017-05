Torsdag formiddag i sidste uge gik cykelturen i adstadigt tempo rundt i Brønshøj-Husum, blandt andet til de lokale erhvervsdrivende Frederikssundsvej Cykler, Alanya Restaurant og Vatan Bazar, der støtter ”Cykling uden Alder” med fx justering af cyklen, en kop te eller frugt.

”Cykling uden Alder” kan i år fejre 4 år med vind i håret for ældre og knapt så ældre. Hver dag er hundredvis af frivillige piloter med til at virkeliggøre det fællesskab på hjul, som giver ældre og handicappede mulighed for at forblive en del af deres lokalsamfund og hverdagen, trods manglende mobilitet.

Dette engagement gør en forskel og er til stor glæde for alle involverede: passagerer, piloter, personale, pårørende og enhver forbipasserende, der møder en glædesfyldt rickshaw på sin vej.

Siden begyndelsen i 2013 er over 3.600 frivillige piloter strømmet til for at cykle ture med ældre passagerer på plejehjem i hele Danmark, og der skabes hver dag nye relationer mellem personale, piloter og passagerer.

”Cykling uden Alder” er etableret med 600 cykler i 70 danske kommuner. Har man lyst til som pilot at træde i pedalerne, få gratis motion og igen få de ældre ud at se verden kan man finde flere oplysninger på foreningens hjemmeside. Du kan selv booke en tur online, når tiden, lysten og vejret er til det, for der er ingen fastlagte vagtskemaer.