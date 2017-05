De fik støtte fra 2700Bydelspuljen

På mødet gav Lokaludvalget afslag til en ansøgning om økonomisk støtte til blandt andet en ansøgning om indkøb af borde og lydanlæg til brug ved fx loppemarkeder på Genforeningspladsen med den begrundelse, at der ikke normalt ydes støtte til inventar, samt at Genforeningspladsen ikke ligger i bydelen Brønshøj-Husum.

Der var også afslag til Brønshøj-Husum Idrætsfond om støtte på 79.373 kr. som underskudsgaranti i forbindelse med afhodelse af Bellahøj Kræmmerfestival. Afslaget begrundes med, at projektet vurderes at have et kommercielt sigte og ikke falder inden for Bydelspuljens formål.

Næste ansøgningsfrist til Bydelspuljen er den 21. august. Lokaludvalget behandler disse ansøgninger den 21. september, og ansøgere får svar umiddelbart derefter. Lokaludvalgets sekretariat hjælper gerne, hvis man er i tvivl om proceduren ved ansøgninger samt giver vejledning om hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at få støtte.

Lokaludvalget besluttede at støtte følgende projekter:

• Brønshøj Sommerhøjskole fra Brønshøj Menighedsråd: 17.000 kr.

• Juletræet i Husum Bypark fra Husum Juletræs Forening: 38.600 kr.

• Juletræet på Brønshøj Torv fra Brønshøj Torv Juletræsfond: 41.500 kr.

• Golden Days i Brønshøj fra Brønshøj Bibliotek, Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Kirke: 29.700 kr.

• Lys og musik i Vandtårnet fra Kulturhuset Pilegården: 20.000 kr.

• Ældredagen 2017 fra Arbejdsgruppen bag Ældredagen: 18.400 kr.

• Moseløbet 2017 fra Foreningen Lokalpiloterne: 45.300 kr.

• Æbledag på Brønshøj Torv fra Brønshøj Mostelaug: 27.000 kr.

• En tur ud i rummet – med Kroppedal Museums miniplanatarium fra Brønshøj Bibliotek: 8.000 kr.

• RabarberKomplot fra Blå Congo: 15.000 kr.

• Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum fra Teatergruppen Batida: 25.000 kr.

• Sommerkoncert for små og store fra Foreningen MusikAlliancen: 13.015 kr.

• Syng Højt! 2017 fra Peter Rønn Musikoplevelser: 40.000 kr.

• FSC_POST_NOW_FUTURE – Samtidskunstfestival i Brønshøj fra Future Suburban Contemporary: 10.000 kr.