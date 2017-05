Det sker i kirken

Foredrag om opera

Onsdag den 10. maj, kl.14 fortæller Hans Jørgen Laursen i Husum Kirke om livet som operasanger i Det Kgl. Operakor – både indenfor og udenfor murene. Han viser endvidere klip fra forskellige operaer for at vække Onsdagsklubbens medlemmers nysgerrighed for selv at opleve opera på scenen. Der serveres kaffe, te, ostemadder og kage undervejs. Tilmelding er ikke nødvendig.

Morgensang i Husum Kirke

Start dagen med fællessang og morgenkaffe torsdag den 11. maj, kl. 9-10 i Husum Kirke. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig. Ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Kirkebrunch i Husumvold Kirke

Efter højmessen søndag den 14. maj, kl. 10 er der brunch i Husumvold Kirke. Alle er velkomne til at være med, det er gratis og kræver ikke tilmelding.

Sangaften i Grundtvigs Kirkes krypt.

Torsdag den 11. maj, kl. 19.30 kan man høre de to unge konservatorie-sangere Anne-Kristine Skov Vognsen (sopran) og Jacob Andersen (tenor) akkompagneret af Erik Karlberg på flygelet. På programmet er sange af blandt andet Grieg, Lange-Müller, Händel og Finzi. Josefine Weber Hansen medvirker på bratsch og Simon Rosenkilde Roed på fløjte. Gratis adgang.

Gudstjenester uge 18

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Fredag 12/5, kl. 11:

Konfirmation

Lørdag 13/5, kl. 11 og 14: Konfirmation

Søndag 14/5, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Fredag 12/5, kl. 12:

Konfirmation

Lørdag 13/5, kl. 10 og 12: Konfirmation

Søndag 14/5, kl. 10:

Højmesse

v/ Peter Møller Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Fredag 12/5, kl. 10:

Konfirmation

Søndag 14/5, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Fredag 12/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Søndag 14/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Fredag 12/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Lørdag 13/5, kl. 11 og 13: Konfirmation

Søndag 14/5, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 16/5, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 18/5, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 14/5, kl. 11:

Højmesse

Søndag 14/5, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Fredag 12/5, kl. 10:

Gudstjeneste

v/ Morten Krogsgaard Holmriis

Søndag 14/5, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen