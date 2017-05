Det sker i kirken uge 18

Morgensang i Husum Kirke

Start dagen med fællessang og morgenkaffe torsdag den 4. maj, kl. 9-10 i Husum Kirke. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendigt. Ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Foredrag om opera

Onsdag den 10. maj, kl.14 fortæller Hans Jørgen Laursen om livet som operasanger i Det Kgl. Operakor, både indenfor og udenfor murene. Han viser endvidere klip fra forskellige operaer for at vække Onsdagsklubbens medlemmers nysgerrighed for selv at opleve opera på scenen. Der serveres kaffe, te, ostemadder og kage undervejs. Tilmelding er ikke nødvendig.

Legestue i Husumvold Kirke

Der er legestue i Husumvold Kirke onsdag den 3. maj, kl. 10-12. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd og Birthe bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Forårskoncert

Dansk Vandrelaugs Sangkreds inviterer til forårs- og fødselsdagskoncert i Husumvold Kirke lørdag den 6. maj, kl. 15 i anledning af korets 80-års fødselsdag. Alle er velkomne – der er gratis entré, og efter koncerten byder koret på kaffe og hyggeligt samvær.

Kr. Himmelfartsudflugt til Vestvolden

Husumvold Kirke inviterer alle interesserede med på en fælles forårsudflugt til Vestvolden på Kristi Himmelfartsdag, der starter med højmesse i kirken kl. 10. Efter højmessen vil der bliver serveret en let frokost, inden man sammen kører ud til Vestvolden, hvor en af museets dygtige guider vil vise rundt. Man regner med at være tilbage i Husumvold Kirke kl. 14.30. Der tages hensyn til gangbesværede – så alle kan være med. Det er gratis at deltage. Tilmelding hos kordegnen på tlf. 38 60 90 40 senest den 8. maj.

Kirketur til Vallensbæk

Kirketuren fra Brønshøj Kirke går i år til hele to kirker i Vallensbæk, nemlig Helligtrekongers Kirke og Vallensbæk Kirke og afholdes tirsdag den 9. maj, hvor turen starter fra kirken kl. 18.

Rundvisningerne slutter med kaffe i Sognegården, som ligger i forbindelse med begge kirker.

Billetter á 75 kr. kan købes på Brønshøj Kirkes kontor på Præstegårds Allé 5.

Studiekreds og -tur til Wien

Studiekredsen foregår i Brønshøj Kirkes Sognecenter, Præstegårds Allé 5 og er åbne for alle interesserede. Studiekredsen er et oplæg til Brønshøj Kirkes sognerejse til Wien den 19.-26. september, og mandag den 8. maj, kl. 19 er der studiekredsaften med en introduktion til Wien

ved historiker Søren Poulsen.

Med udgangspunkt i Wiens historiske udvikling fra den romerske by Vindobona frem til nutidens Wien vil man se på vekselvirkningen mellem storhed og nederlag og det historiske præg på opførelsen af pragtbygninger, der symboliserer habsburgernes magt. Anden halvdel af det nittende århundrede frem til første verdenskrig er Wiens virkelige storhedstid indenfor arkitektur og kunst.

Der er stadig ledige pladser til studierejsen. Yderligere oplysninger om studierejsen hos sognepræst Mia Lund Rao på 2671 7102. Tilmeldingsfrist 1. juni.

Korkoncert i Husumvold Kirke

Dansk Vandrelaugs kor fejrer sit 80 års jubilæum i Husumvold Kirke lørdag den 6. maj, kl. 15 med Bjarne Kiel som dirigent. Koret synger 4-stemmigt med et blandet repertoire med danske sange samt svenske og tyske sange. Der er gratis adgang, og koncerten varer ca. en time. Efter koncerten serveres der kaffe og småkager.

Hvor flyver sjælen hen?

Forfatteren Birthe Lauritsen holder foredrag i Bellahøj Kirke torsdag den 4. maj, kl. 19 med udgangspunkt i hendes nye bog, ”Hvor flyver sjælen hen?”. I bogen sættes der fokus på ritualer omkring død og begravelse inden for ti forskellige religioner i Danmark. Årtusinders skiftende gravkultur har givet et enestående indblik i vore forfædres liv og færde, og gravene fortæller ikke kun om befolkningstæthed, alder, rejseaktivitet, håndværk og øvrige levevis – de fortæller også om religionen.

Foredraget er gratis.

Davidssalmer for orgel

Torsdag den 4. maj, kl. 19.30 kan man i Grundtvigs Kirkes serie Orgelmestrene høre Mads Høck spille koncert nr. 26 med titlen “Davidssalmer”. Musikken bliver af Bach, Whitlock, Howelles, Malling og Høck.

Gratis adgang.



Gudstjenester uge 18

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 7/5, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Onsdag 10/5, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 7/5, kl. 8.30:

Morgengudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Søndag 7/5, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 7/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 7/5, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 7/5, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 7/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 7/5, kl. 11:

Højmesse

Søndag 7/5, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 7/5, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen