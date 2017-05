Det sker i kirken uge 20

Kirkesalon

Torsdag den 18. maj, kl. 19 er der Kirkesalon i Sognecentret, Præstegårds Allé 5. Aftenen står i reformationens tegn. Hvorfor er vi så flittige? Hvorfor er vi så enestående? Hvorfor er det så svært at tro? Spørgsmål som man ikke kan svare på uden at trække tråde tilbage til reformationen og se på, hvilken betydning den har for måden at tænke på i dag. Tre miniforedrag ved Lars K. Christiansen, Ulla Salicath og Peter Nejsum vil forsøge at give svar og lægge op til samtale. Der serveres lidt at spise, vin og vand. Tilmelding til kirkekontoret på enten tlf.: 3828 2505 eller mail: mb@km.dk

Morgensang

Start dagen med fællessang og morgenkaffe torsdag den 18. maj, kl. 9-10 i Husum Kirke. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendigt. Ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby.



Gud & Gaffel

Torsdag den 18. maj, kl. 17 holder Husum Kirke gudstjeneste for børn og familier, for unge, enlige og gamle – på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs, brød og grønt. Børnene kan lege, og de voksne kan få en snak. Det er gratis at spise med, og det kræver ikke tilmelding. Temaet denne gang er ”Se himlens fugle! Se markens blomster” – om ikke at bekymre sig.

Koncert – Uskyldighedens sange

Husum og Husumvold Kirker inviterer til en gratis Ord & Musik-koncert i Husum Kirke søndag den 21. maj, kl. 16. Oboisten Maria Lundbak og sangeren Josefine Weber Hansen fremfører den æteriske musik, som Ralph Vaughan Williams i 1958 komponerede til William Blakes digte Songs of Innocence og Anguries of Innocence. Samtidig vises de illustrationer, William Blake selv lavede i sammenhæng med digtene.

Foredrag om barndommen

Husum Kirke inviterer onsdag den 24. maj, kl. 14 til et foredrag med adjunkt Sine Penthin Grumløse om barndommen gennem tiderne. Der serveres kaffe, te, ostemadder og kage undervejs. Tilmelding er ikke nødvendig.

Legestue

Der er legestue onsdag den 17. maj, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg, og alle er velkomne til at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. Gerd og Birte bager boller til dagen og sætter sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.



Favntag med tro og eksistens

Husumvold Kirke inviterer for tredje gang i år til kristendomsundervisning for voksne. Denne gang er temaet Sandhed: Hvad er sandhed? Findes der én sandhed? Skal sandheden altid frem? Gennem samtaler, øvelser og opgaver går man på opdagelse i tro, liv og eksistens. Man forholder sig til etik og værdier, mening og retning, religion og overbevisning. Der sluttes med en kort lysandagt i kirkerummet. Sognepræst Line Bjørn Hansen står sammen med Evy Carstens for Favntag med tro og eksistens. Det sker i Husumvold Kirke torsdag den 18. maj, kl. 19-20.30.

Foredrag i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 23. maj, kl. 12 er der kirkefrokost i Tingbjerg Kirke, kl. 13 gudstjeneste ved Mette Basbøll og herefter et spændende foredrag ved Gitte Frydensbjerg. Hun fortæller om WeShelter – et fællesskab af sociale tilbud, der arbejder blandt hjemløse og udsatte i København.

WeShelter´s fællesskab består af herbergerne Mændenes Hjem på Vesterbro, Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og RG60 på Nørrebro. Derudover driver de værestederne Amadeus, Pegasus, Projekt Offside, Værestedet i Sydvest og NABO-center Amager. Tilmelding til kirkefrokosten sker hos kirketjeneren senest den 19. maj.

Tilmelding til konfirmation 2018

Allerede nu skal unge og deres forældre overveje, om den unge skal tilmeldes konfirmandundervisningen, med henblik på konfirmation til næste år.

I Bellahøj Kirke bliver unge konfirmeret, der bor i Bellahøj-Utterslev Sogn og efter sommerferien 2017 går i 8. klasse på Bellahøj Skole eller Utterslev Skole. Tilmeldingen foregår ved, at de unge møder op i kirken sammen med en af deres forældre torsdag d. 18. maj eller tirsdag d. 23. maj, begge dage kl. 17-19. Tilmeldingen kan også finde sted efter aftale med sognepræsterne Peter Møller Jensen eller Asser Skude.

I Brønshøj Kirke konfirmeres unge, der bor i sognet eller går i 8. klasse på Brønshøj Skole. I Brønshøj sker tilmelding på hjemmesiden www.bronshojkirke.dkeller ved at kontakte kirkekontoret.

Gudstjenester uge 20:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 21/5, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Lørdag 20/5, kl. 10 og 12: Konfirmation

Søndag 21/5, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 18/5, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 21/5, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 21/5, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 18/5, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Tirsdag 23/5, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 21/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 21/5, kl. 11:

Højmesse

Søndag 21/5, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 21/5, kl. 10:

Højmesse v / Morten

Krogsgaard Holmriis