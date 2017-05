Det sker i kirken uge 21

Kr. Himmelfarts koncert i Brønshøj Kirke

Den internationalt kendte duo Helge Slaatto, violin og Frank Reinecke, kontrabas, vil torsdag den 25. maj kl. 15 byde på et spændende program i Brønshøj Kirke. Helge Slaatto som er født i Norge er nu ansat som violinprofessor i Münster har også tidligere gæstet Brønshøj Kirke, og denne gang optræder han sammen med den tyske kontrabassist Frank Reinecke.

Programmet spænder fra vokalduos fra middelalderens over en fuga fra Bach frem til den moderne mystiker Wolfgang von Schweinitz fra vores egen tid. Der venter publikum en stor musikalsk oplevelse med to musikere på internationalt niveau. Entré.

Jazz i Tingbjerg kirkeTirsdag den 30. maj, kl. 19.00 er der Jazzkoncert med ”Holum/Balle – Quartet” i Tingbjerg Kirke.

Kvartetten spiller med et luftigt, stemningsfuldt og lyrisk udtryk, som tager udgangspunkt i nordisk natur og musik. De fire musikere er Randi Holum på trompet, Niels Balle på piano, Ida K. Hvid på kontrabas og Jesper Uno Kofoed på trommer. De har turneret i Danmark, Norge, Sverige, Island og på Færøerne.

Foredrag om barndommen

Husum Kirke inviterer onsdag den 24. maj, kl. 14 til et foredrag med adjunkt Sine Penthin Grumløse om barndommen gennem tiderne. Der serveres kaffe, te, ostemadder og kage undervejs. Tilmelding er ikke nødvendig.



Spiritualitetsgruppen

Husum Kirke inviterer til spiritualitetsgruppe onsdag den 31. maj, kl. 16. Alle er velkomne. Spiritualitetsgruppen er en times samvær med en lille håndfuld andre mennesker omkring døbefonten i Husum Kirke.

Legestue i Husumvold Kirke

Der er legestue onsdag den 24. maj, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg – og alle er selvfølgelig velkomne til at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. Gerd og Birthe bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Fuzzy fortæller om at skabe musik

Lørdag den 27. maj, kl. 20 er der i Bellahøj Kirke foredrag med komponisten og musikeren Fuzzy, der har været aktiv indenfor jazz, orkestermusik, filmmusik og elektronisk musik gennem 50 år.

Fuzzy fortæller om, hvad det vil sige at være komponist og om, hvad det er for en proces, der finder sted når man komponerer.

Der startes med lørdagshøjmesse kl. 17 og derefter kan man få serveret en lørdagsmiddag for 60 kr. Til foredraget er der fri entré.

”Rytmik og Salmer” i Bellahøj Kirke

– Det er en stund med nærvær gennem musikken, hvor forældre og børn får et lille frirum fra en travl hverdag, samtidig med at barnet får styrket en sund udvikling på mange områder, siger Anette Riis, som underviser i babysalmesang. ”Rytmik og salmer” i Bellahøj Kirke henvender sig til alle med børn i alderen 1-6 år, men det er nødvendigt at tilmelde sig. Bellahøj Kirke har p.t. to hold lørdag formiddag – et for de 1-3 årige, kl. 9:30-10:15 og et for de 4-6 årige, kl. 10:30-11:15. Det koster 400,- kr. at deltage i et modul på 10 gange. Men man kan godt starte inde i et modul og blot betale for de resterende gange. Tilmeldingen på kirkens hjemmeside: www.bellahoejkirke.dk.

Gudstjenester uge 21

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 25/5, kl. 10.30:

Højmesse v/ Asser Skude

Lørdag 27/5, kl. 17:

Lørdagshøjmesse

v/ Louise Miskow

Søndag 28/5, kl. 14:

Minikonfirmation

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Torsdag 25/5, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Søndag 28/5, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 25/5, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Søndag 28/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 25/5, kl. 10:

Højmesse v/ Lise Mortensen

Søndag 28/5, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 28/5, kl. 10.30: Konfirmation og højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Torsdag 25/5, kl. 10.30:

Højmesse v/ prædikant

Peter Brylov Christensen

Søndag 28/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 28/5, kl. 11:

Højmesse

Søndag 28/5, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Torsdag 25/5, kl. 10:

Gudstjeneste v/ Morten Krogsgaard Holmriis

Søndag 28/5, kl. 10:

Højmesse v / Per-Ole