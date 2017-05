Det sker i kirken uge 22

Børnegudstjeneste med bål

Fredag den 2. juni, kl. 17 er der gudstjeneste for børn og barnlige sjæle i Brønshøj Kirkes præstegårdshave på Brønshøj Kirkevej 6. Da Præstegårdshaven allerede er ved at gøre klar til årets store sommerfest, benyttes chancen til at holde friluftsgudstjeneste i det store telt for de yngste sognebørn. Der startes med en gudstjeneste i børnehøjde og efter gudstjenesten laves snobrød og marshmallows over bålet. Der vil også være sandwichs og saftevand. Hele familien inviteres til at deltage i en hyggelig og anderledes gudstjeneste.

Bach, Brahms og Franck i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 1. juni, kl. 19.30 spiller Else-Marie Kristoffersen fra Asminderød og Fredensborg Slotskirke Orgelmesterkoncert med musik af Bach, Brahms og Franck. Både Brahms og Franck vendte sig mod orglet og mod Bachs orgelmusik, herunder især orgelkoralen, kort inden deres død. Brahms skrev i den forbindelse 11 koralbearbejdelser over kendte koraler i tråd med Bachs måde at komponere koralbearbejdelser på. Franck forholder sig meget mere frit til begrebet koral og med sine sidste værker ”3 koraler” for orgel har han skabt noget af den fornemmeste franske symfoniske musik. Gratis adgang.

Spiritualitetsgruppen i Husum

Husum Kirke inviterer til møde i spiritualitetsgruppen onsdag den 31. maj, kl. 16. Alle er velkomne. Spiritualitetsgruppen er en times samvær en lille håndfuld andre mennesker omkring døbefonten i Husum Kirke.

Morgensang

Start torsdagen med sang. Torsdag den 1. juni, kl. 9 inviterer Husum Kirke til morgensang med sognepræst Iben Sørensen. Der er kaffe og brød indtil kl. 10. Alle er velkomne.

Pinsegudstjeneste for børnehavebørn

Husum Kirke inviterer til pinsegudstjeneste for børnehavebørn fredag den 2. juni, kl. 10. Alle er velkomne. Pinsen og folkekirkens fødselsdag fejres med sang, leg og saft. Sognepræst Iben Hornshøj og korleder Christina Schimmell Rindorf deltager.

Legestue i Husumvold

Der er legestue onsdag den 31. maj, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og leg – og alle er velkomne til at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. Gerd og Birthe står for legestuen og bager boller og sætter sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Sangeftermiddag

Fredag den 2. juni, kl. 14 afholdes sangeftermiddag med Husumvold Kirkes organist Eva Maria Jensen i forbindelse med Fredagsmødet. På Fredagsmøderne kan man møde mennesker med noget på hjertet, høre musik og synge med. Vi begynder med en kort andagt i kirkerummet, og undervejs i foredraget bliver der også tid til hyggesnak, kaffe og kage. Det er gratis at være med og kræver ikke tilmelding.

Kirkevandring i Brønshøj-Husum

I bydelen afholdes hvert år en fælleskirkelig kirkevandring med den katolske Sankt Antoni Kirke og de to folkekirker, Brønshøj Kirke og Bellahøj Kirke, som arrangører. Kirkevandringen sker på torsdag den 1. juni med start i Sankt Antoni Kirke på Frederikssundsvej 225, kl. 19. Herefter vandrer man til Brønshøj Kirke, der var katolsk indtil reformationen i 1536 og siden da evangelisk-luthersk. Derefter fortsættes til Bellahøj Kirke, der efter den nylige udbygning fremstår som et moderne kirkecenter. Som afslutning på kirkevandringen byder der på kaffebord i Bellahøj Kirke.

Gudstjenester uge 22

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 4/6, kl. 10.30:

Festhøjmesse

v/ Louise Miskow

Mandag 5/6, kl. 11:

Fælles gudstjeneste i Grundtvigs Kirke

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Fredag 2/6, kl. 17:

Børnegudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Søndag 4/6, kl. 10:

Højmesse v/ Marija Iversen

Mandag 5/6, kl. 11:

Fælles gudstjeneste i Grundtvigs Kirke

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 4/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Mandag 5/6, kl. 11:

Fælles gudstjeneste i Grundtvigs Kirke

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 4/6, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Mandag 5/6, kl. 11:

Fælles gudstjeneste i Grundtvigs Kirke

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Mandag 5/6, kl. 11:

Fælles gudstjeneste i Grundtvigs Kirke

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 4/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen og Katrine Blinkenberg

Mandag 5/6, kl. 10.30:

Fælles gudstjeneste

i Høje Gladsaxe

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 4/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 4/6, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 4/6, kl. 10:

Højmesse

v / Morten Samuelsen

Mandag 5/6, kl. 11:

Fællesgudstjeneste

på bålpladsen