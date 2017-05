DONG Energy inviterer igen på havmøllesafari

Danmarks omstilling til grøn energi er i fuld gang, og de store ’vindkraftværker’ på havet spiller en afgørende rolle. Nu inviterer DONG Energy igen danskerne med ud på havet for at opleve havvindmøller helt tæt på.

– Danmark gør det rigtig godt med grøn energi fordi danskerne bakker op om det. Som den største producent af grøn strøm i Danmark er vi glade for at være en del af omstillingen fra sort til grøn energi. Faktisk står vi for over halvdelen af Danmarks CO2-reduktion. Nu giver vi igen danskerne muligheden for at komme helt tæt på og se hvordan det foregår, siger Louise Hahn, privatkundedirektør i DONG Energy.

Lodtrækning om billetterne

Havmøllesafarierne udgår med lejede færger med fire ture fra Københavns Havn til Middelgrunden Havmøllepark lørdag den 24. juni. På turene kommer man helt tæt på de grønne kraftværker. Og der vil være mulighed for at møde nogle af de medarbejdere, der enten har deres daglige gang i de store havmøller, eller er med til at opføre dem.

– Sidste år inviterede vi for første gang danskerne ud på havet for at opleve grøn energi og deltagerne havde en rigtig god oplevelse. Alle vores privatkunder får nu grøn strøm fra vores danske havvindmøllerparker og nu giver vi igen mulighed for, at man kan komme ud og se hvordan det foregår ude på havet, siger Louise Hahn.

Safarierne er åbne og gratis for alle interesserede. Der er et begrænset antal pladser, og derfor trækkes lod om billetterne.

Tilmelding sker via hjemmesiden www.gørdanmarkgrønnere.dk.