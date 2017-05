En Pelican på Hulgårdsvej

Forrige lørdag åbnede det danske firma Pelican Self Storage sit nyeste opbevaringscenter på Hulgårdsvej ved den gamle transformatorstation og politistationen på Bellahøj. Det har kun taget omkring et år at opføre den store grønne bygning, der er den niende af slagsen i og omkring København.

– Konceptet med opbevaringscentrer eller lagerhoteller er meget udbredt i USA, og idéen bliver mere og mere udbredt også i Danmark, hvor mange af vores kunder ikke tidligere har prøvet at leje et moderne opbevaringsrum, fortæller kommunikationsdirektør Rune Petersen.

Et ekstra rum – både for private og erhverv

– Mange af vores kunder er virksomheder, der lejer et ekstra rum, som de bruger som lagerrum, og det kan både være permanent eller i en periode, hvor de har et særligt behov for et lager, siger Christian Ipsen, der er daglig leder af Pelican på Hulgårdsvej.

– Vi har også virksomheder, der lejer lokale til et eksternt lager til deres handelsrejsende, der så typisk kommer om morgenen for at hente varer. Den tredje gruppe af vores kunder folk, der står i en flytteproces, og ellers ikke ved hvor de skal opbevare sit indbo, fortsætter Christian Ipsen.

Rune Petersen tilføjer, at en stadig større del af kunderne er almindelige borgere, som bare vil have et ekstra rum til fx sommer- eller vintertøj, sportsudstyr eller hobbyartikler.