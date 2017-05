Et blik for sprog

Ord og sprog har altid været som sød musik i Pia Ravn Jensens ører, og derfor har hun slugt den ene skønlitterære bog efter den anden. Hun har undervist i dansk i 12 år, læst dansk på universitetet og har i mange år drømt om selv at blive forfatter.

”Smagen af Fugl” er en fortælling om en ung kvindes ensomme kamp med de forestillinger, hun har om sig selv, om andre og om livet. En fortælling om hvordan tråde fra barndommen og den tidlige ungdom spinder sig ind i voksenlivet. Det en fortælling om relationer og skæbner, der flettes sammen og krydser hinanden.

-Jeg har altid skrevet noveller til mig selv. Jeg vidste, jeg ville skrive en bog, men jeg havde ikke på forhånd en historie, der bare boblede og skulle ud. Historien kom bare hen ad vejen, fortæller Pia, samtidig med at hun beder om at få at vide, hvor hendes tekop står.

Mistede synet

Det helt særlige ved Pia, ud over hendes evne for at skrive, er nemlig, at hun næsten er blind. Hun mistede synet i 20érne som senfølge til diabetes. Hun fik sukkersyge, da hun var fire år og indtil hun var midt 20´erne, var hun normalseende.

-Jeg havde aldrig brugt så meget som et brilleglas, men jeg havde altid vidst, at det kunne ende med, at jeg blev blind. Det stod altid som det værste skrækscenarie og det var også vældig angstprovokerende at miste synet. Jeg tænkte ikke, at nu mister jeg synet. I stedet tænkte jeg, at nu mister jeg livet, fortæller Pia. I dag har hun lært at leve med sin situation. Hun forklarer, at hun har et langsomt syn, for når hun fokuserer, kan hun se omridset af folk. Hun kan ane øjne og kan se munden, når folk siger noget.

-Det eneste jeg godt kan savne ved ikke at kunne se er folks ansigtsudtryk. Menneskesindet har altid haft min store interesse, tilføjer hun.

Kan man genkende sin mor?

Bogen har været undervejs i 10 år, men hele projektet blev sat på hold, da Pias elskede nevø blev meget syg. Hun rev stikket ud for at hellige sig ham, men kort tid efter fik hendes mand også brug for hende. Han fik en dag et hjertestop i armene på hende.

-Mit liv lyder pludselig som en lang sygdomshistorie, sådan ser jeg altså ikke på det. Men bogprojektet stod altså helt stille i den periode. Undervejs arbejdede bogen i mig, og jeg kom i bogstavelig forstand til at se på personerne i bogen med friske øjne, og det var meget positivt, fastslår Pia og tilføjer at både hendes mand og nevø er raske i dag.

Og selvom hun har været seende, så har der alligevel været ting, som hun skulle have forklaret. Der har også været ting, hun skulle have hjælp til.

-I forhold til research, så har jeg af og til måtte spørge hvordan det nu er man ser … altså hvor langt eller hvor detaljeret. Jeg har glemt, om man kan genkende sin mor, hvis man ser hende på gaden. Jeg har været blind halvdelen af mit liv, så der er ting, der er forsvundet. Men ellers har jeg primært søgt indad, brugt min forestillingsevne og så selvfølgelig nettet og så har min mand Jan, taget mig på en rundtur på tandemen i Tingbjerg for at finde huset, hvor min hovedpersons veninde skulle bo. Min mand har virkelig stået model til meget, indrømmer hun med et smil.

Hårdt arbejde

Pia har arbejdet som en hest, været disciplineret. Hun har skrevet sig ud, skrevet med viskelæder og udviklet sit persongalleri. Det har været hårdt og krævende. Hun sammenligner sin stil som en blanding mellem Helle Helle og Karl Ove Knausgaard.

-Alle personer i bogen er opdigtede, men selvfølgelig har jeg brugt mig selv og der er er også nogen, der ville kunne genkende sig selv.

Menneskesindet har altid interesseret mig og det kan jeg blive ved med at tærske rundt i. Det har været spændende at udvikle karaktererne, siger Pia, og tilføjer at grundtemaet handler om at finde fodfæste i livet.

Nu står Pia så med en færdig roman. Hun er stolt og glad og håber selvfølgelig at bogen vil blive læst, men som hun siger: ”Det er lidt finurligt at have skrevet en bog, som amn ikke selv kan læse.

”Smagen af Fugl” udkommer på BoD – BOOKS on DEMAND