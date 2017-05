Et renere Brønshøj

Mikkel Jellesen, kandidat til Borgerrepræsentationen i København for Dansk Folkeparti

Det flyder med affald, huller i vejene og misvedligeholdt byinventar.

Sådan ser Brønshøj desværre ud og man undres, om vi er blevet glemt af Københavns Kommune, eller om politikerne på rådhuset bare er ligeglade med os. Derfor vil jeg nu starte kampen for et pænere Brønshøj ved, at begynde med, at opfordre folk til, at indmelde affald, huller i vejene, cykelstierne og fortovene, ødelagte skilte mm. til Københavns Kommune. Det kan evt. ske via appen ”Giv Et Praj”, som findes til smartphone og på kommunens hjemmeside.

Samtidigt ønsker jeg, at vi kan begynde at bruge affaldsspandene, i stedet for den frie natur? Dyrene lider under det, det er grimt at se på, det lugter og gavner ingen. Jeg er godt klar over, at der også er mange mennesker, som benytter sig af disse affaldsspande – men der er også en stor del af mennesker, der er ligeglade, og som bare tænker ”ude af syne ude af sind”. For mig, er det et spørgsmål om opdragelse. Naturen har vi blot til låns og vi skal vidergive den, til vores børn og børnebørn, med god samvittighed.

Jeg ønsker jer alle en dejlig, varm og ren sommer.