”Exclusivt loppemarked”

De lokale loppemarkeder er i fuld gang, og en kreds af beboere på Gartnernes Stiftelse afholder loppemarked den 28. maj mellem kl. 10 og 14. I tilfælde af regn aflyses. Gartnernes Stiftelse ligger på Præstegårds Allé 24-30 og er en ejendom, der i 1921 blev bygget af driftige gartnere som alderdomshjem for deres ansatte, og ejendommen er forsat fortrinsvis forbeholdt beboere med grønne fingre. Den smukke have vil kunne beses, ligesom der vil kunne købes kaffe, the og hjemmebag.