Fest i Husum Vænge

Fredag i sidste uge var der inviteret til fest i anledning af, at det er 20 år siden, Husum Vænge Centret slog dørene op for alle seniorer over 60 år. Festen startede med borgmestertale, hurraråb og lagkage og sluttede med middag for medlemmerne – og en flaske vin til de, der har været med fra starten.

– Til lykke til et hus, der bliver brugt. I kommer her, fordi I kan lide at være her, og fordi I altid mødes med smil og glæde og er en del af fællesskabet. Husum Vænge Centret er et kreativt sted med både tradition og fornyelse, sagde Ninna Thomsen. – Når man kommer i den tredje alder og skal møder i fx et center for seniorer kræver det ofte mod at skulle stifte nye bekendtskaber og vænne sig til nye forhold. Mange har sommerfugle i maven inden de starter, men de vil næsten altid afløses af glæde, tilføjede borgmesteren.

Husum Vænge Centret ejes og drives af Københavns Kommune og ligger på Husum Vænge 2.