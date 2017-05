Festfyrværkeri i husumparken

KB var klar favorit fredag aften mod Husum i KS-kampen i Husumparken. Til at begynde med levede KB op til favoritværdigheden – førte 3-1 ved pausen kom på 4-1 og 5-2 med 12 minutter. Men Husum overgiver sig aldrig. Det ved man. Med en mand i undertal lykkedes det seks minutter før tid at reducere til 4-5 på en flot flugter. Tættere nåede Husum ikke, men en flot fight mod et godt fodboldhold.

KB havde tre tidligere Husum-spillere med i truppen – Jimmy Boye Olesen, Milan Johannsen og Robert King, så de vidste, at selvom Husum ligger sidst, ville det ikke blive en nem kamp: – Husum havde spillet godt og fået en del point på kontoen og senest slået Rønne hjemme. Derudover har Husum altid et stort publikum, som hjælper dem hele vejen, så vi skulle ud og bevise, at vi gerne vil være med, hvor det er sjovt, sagde KBs træner Daniel Jønsson.

KB kom på 2-0 med to mål indenfor ét minut ti minutter før pausen. Husum reducerede nogle minutter senere, da målmanden Robert King råbte ”jeg har”. Det havde han ikke. KB headede sig foran 3-1 lige før pausen.

Et kvarter ind i 2. halvleg scorede Milan mod sin gamle holdkammerater til 4-1. Husum udnyttede et koks i KB-forsvaret, men da KB 12 minutter før tid igen kom foran med tre mål troede selv ikke de mest fanatiske Husum supportere på point. Men der blev liv og glade dage, da to scoringer skabte spænding om resultatet.

Kan Husum fortsætte den opadgående trend, er der måske point at hente på lørdag i Fælledparken mod Skjold.

Sejre til bydelens hold

I den anden ende af tabellen fortsætter Union sit gode spil. I en meget svær udekamp mod Rønne fB scorede Jeppe Brædder Madsen Unions sejrsmål til 1-0 efter en halv times spil. Rønne havde vundet ni af de ti foregående hjemmekampe. På lørdag tager Union imod FB. En kamp der skal vindes, hvis drømmen om DS skal holdes i live.

I serie 1 vandt Fix 4-2 hjemme over KFB, og serie 2 sejrede Stefan ude med 3-0 over Pioneren.