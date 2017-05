Finn Rudaizky smides ud af Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentant og medlem af Regionsrådet i Hovedstaden, Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti, må forlade sine folkevalgte poster i København og Region Hovedstaden på grund af, at han har videregivet personlige oplysninger til pressen om terroristen Omar el-Hussein, der dræbte to uskyldige i februar 2015. Finn Rudaizky fik i februar en bøde på 10.000 kr. for sin videregivelse af oplysningerne, der bl.a. afslørede den kommunale forvaltnings ikke tilfredsstillende håndtering af forløbet op til selve terrorhandlingen. Det er Valgbarhedsnævnet, der har truffet afgørelsen om udelukkelse af Finn Rudaizky.