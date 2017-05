Grøndal EV vandt DM

Foran 300 begejstrede tilskuere vandt Grøndal EVs U14 for drenge efter en overbevisende holdindsats det danske mesterskab i volleyball. Det var Grøndals første DM-guld i 12 år.

10 klubber havde kvalificeret sig til DM i Ishøj, og det var således cremen af cremen, der var repræsenteret. Grøndal EV var blot seedet som nr. 5, hvilket bl.a. skyldtes, at klubben ikke altid havde stillet op i stærkeste opstilling undervejs. Klubben ser det nemlig som sin opgave at involvere så mange børn som muligt – og stiller derfor ofte op med blandede og jævnbyrdige hold.

Da Grøndal EV nu pludselig til DM stillede med ”stærkeste hold”, kom det tilsyneladende bag på både alle andre.

Puljekampene om lørdagen gav flere sikre 2-0-sejre, men der kun var en enkelt svipser mod VK Vestsjælland, der vandt 2-1.

Om søndagen vandt Grøndals drenge først kvartfinalen over Farum-Holte med 25-10, 25-8, inden Marienlyst/Fortuna i semifinalen blev slået 25-22, 25-15 i stævnets flotteste kamp.

I finalen skulle Grøndal EV møde favoritterne fra VK Vestsjælland.

Spillerne var tydeligvis meget nervøse pga. de mange larmende tilskuere, og drengene var gennem næste hele første sæt bagud med 3-4 point, men man fandt sammenspillet og rytmen igen. Elias Idrissi – finalens bedste spiller – servede sættet hjem til Grøndal med 25-23. I 2. sæt fortsatte Grøndal i samme stil og kom på 9-0. Sættet blev afsluttet med nogle forrygende hævninger af Sebastian Hybschmann og smash af Victor Frimurer. Andet sæt i hus med suveræne 25-10.

Guldet var en kendsgerning og blev fejret med maner, mens Emilio Moro-Lin blev kaldt frem og hædret med den fortjente plads på DMs All Star.

Skoleprojekt

At tænke sig – at denne store sportspræstation er udsprunget af et skoleprojekt: Volleyball og Inklusion! Et klubinitiativ af Grøndal EV, der har fået støtte fra flere Lokaludvalg og DIF.

Her handler det om skolebesøg, begynderturneringer og billige weekendture som basis for indkøringen. Fulgt op af rigtig træning i klubben, som herefter har som opgave at ”inkludere” de mange forskellige børn.