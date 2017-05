Hashsalg på Brønshøj Torv – fugl eller fisk?

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Borgerrepræsentationen og Mads Brenøe Lange (V), 1. suppleant i Brønshøj-Husum Lokaludvalg

27% af borgerne i Brønshøj-Husum angiver, at de er utrygge i aften- og nattetimerne. Dels er der helt konkrete steder i lokalområdet, hvor borgerne ikke er trygge ved at færdes, og dels er borgerne i modsætning til resten af København i større grad utrygge ved at befinde sig på stier og grønne områder. Senest er en ny problemstilling kommet til: Venstre får nemlig i stigende grad henvendelser fra lokale borgere, der oplever utryghed og problemer med hashhandel og bander – ikke bare i ”yderområderne”, men også på Brønshøj Torv.

Af den grund er mange ældre og mange børnefamilier ekstra kede af, at stoppestedet ved Degnemosen blev nedlagt i forbindelse med busfremkommelighedsprojektet på Frederikssundsvej, da de nu er nødt til at stå af og på bussen ved Brønshøj Torv.

Vi har spurgt politiet, som oplyser, at de ikke erfarer at der er synligt hashsalg i området. Politiet modtager heller ikke henvendelser fra borgere i området om hashsalg. Det er selvsagt svært at blive klog på, så vi hører gerne fra lokale borgere, hvis dette er et emne, vi skal gå videre med. Én ting er nemlig klar for os. Borgerne skal kunne føle sig trygge på gaden, og vi vil ikke acceptere åbenlys hashhandel, der generer børn og ældre.