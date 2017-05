Her betyder det sociale noget både på og udenfor banen

De fire tennisbaner er optaget af 16 doublespiller og ved siden af, og ved siden af er alderspræsidenterne i gang med at spille petanque. Der bliver gået til den, og både bolde og drillende bemærkninger flyver afsted, når ATK´s senior klub udfolder sig ved Genforeningspladsen hver tirsdag formiddag.

-Det betyder rigtig meget med det sociale. Både på banen, men også bagefter. I starten ville folk gerne spille med deres faste makkere, men vi skal ikke have kliker. Derfor trækker man lod og hvem man spiler med den første time – dernæst må man gerne selv vælge, fortæller Henning Poulsen, der har været formand for ATK i 28 år, men for nogle år siden valgte det 81-årige energibundt at vige pladsen for Peter Biltoft.

Seniorklubben startede for 19 år siden. Man ville fra Dansk Idræts Forbund gøre et forsøg på at få ældre til at dyrke tennis og petanque, så der blev sat en annoncen i Brønshøj-Husum Avis og der kom 20 nye medlemmer den første gang.

-I starten ville folk helst spille petanque, men efterhånden er det overgået af tennis. Vi har 39 medlemmer i seniorklubben og det er trofaste spillere, fastslår Henning Poulsen, der selv er aktiv med både tennis og petanque.

Efter de fysiske anstrengelser på banerne fortrækker klubben sig til Sportscafeen, hvor Lars Knudsen altid har disket op med frokost og kolde fadøl. Der bliver hyggesnakket og diskuteret stort og småt. -Det betyder meget for mig og min kone at kunne spille petanque, men kammeratskabet er nu det vigtigste, forsikrer Villy Pedersen der snart fylder 89 år. Han og hans kone Grethe har han været medlemmer i 10 år.

ATK betyder også meget for rigtig mange mennesker. I 2010 blev klubben kåret som Årets tennisklub i Danmark og for 7 år siden fik klubben Københavns Kommunes sportspris for at have gjort noget for det sociale.

-Vi har gjort meget for at hive drenge fra Mjølnerparken med til tennis. Det er vi rigtig stolte af. Vi er en klub for både gamle og unge. Vi har 1400 medlemmer, slutter Henning Poulsen.