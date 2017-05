Hovedstadens Beredskab styrkes

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab har besluttet at styrke beredskabet i forhold til terror, klima og større industribrande. Områderne stiller hver især store krav til beredskabet, der fremadrettet er bedre rustet med øgede kompetencer og bedre materiel.

– Jeg er rigtig glad for, at vi i bestyrelsen har fået skabt mulighed for at vores beredskab i fremtiden kan være bedre rustet, når terror eller store og komplicerede ulykker rammer os. Borgerne stoler på, at beredskabet er klar og træder til, siger formanden for Beredskabet, Helle Adelborg.

Hovedstadens Beredskab vil allerede fra midten af 2017 begynde uddannelsen af medarbejderne og anskaffelsen af de store mængder nyt materiel og køretøjer.