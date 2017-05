Husum kan jo godt

– Vi kan jo godt. Lad os nu bare trække Fixerne!

Reaktionerne på Husum Supports facebookside viste med al tydelighed, at sejren over Danmarksserieholdet Fremad Valby i 3. runde af DBU Pokalen var tiltrængt. Husum-spillerne kæmpede forbilledligt og vandt en overraskende sejr på 2-1.

Nu er Husum Boldklub klar til 4. runde, og lodtrækningsguderne var Husum Boldklub venligt stemt. Husum skal fredag den 9. juni kl. 19 møde Østerbro IF fra serie 1 på kunstgræsbanen på Fælleden. Så selv om ønsket om at trække FIX ikke blev imødekommet, så er det en rigtig god lodtrækning for Husum.

FIX er også klar til 4. runde. Det skete efter en sejr på 4-2 i lokalopgøret mod Stefan. FIX får fordel af hjemmebane tirsdag den 6. juni kl. 18.30 mod Kastrup Boldklub fra Danmarksserien.

Boldklubben Union er færdig efter et knebent nederlag på 2-3 til Gentofte-Vangede – også fra DS.