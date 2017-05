Husum Vænge Centret fylder 20 år

Medlemmer og venner af centret inviteres til at være med til at fejre, at Husum Vænge Centret i år fylder 20 år. Festen afholdes fredag den 5. maj fra kl. 13.30 til 15 med varm kakao og lagkage til de fremmødte, og senere er der middag for medlemmerne. Blandt de forventede gratulanter er også Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen.

Husum Vænge Centret drives af Københavns Kommune, ligger i Husum Vænge 2 og er for alle over 60 år. Centret rummer blandt andet en café, en pc-stue med fri adgang til internettet samt en motionssal og en bane til petanque. Endvidere er der en række værksteder til mere kreative aktiviteter.

I caféen kan man nyde en varm ret eller smørrebrød med vand, øl og vin eller en kop kaffe med kage. Alt til rimelige priser.