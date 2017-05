Hvepsene får tysk træner

Er det en ny ”Piontek”, Brønshøj Boldklub har ansat? Måske.

Brønshøj Boldklubs administrerende direktør Dennis Kjeldsen oplyser, at Michael Winter taler med en velkendt ”Piontek-accent”. Den 37-årige tysker er ansat som cheftræner for den kommende sæson i 2. division. Kontrakten løber i et år frem til 1. juli 2017.

Michael Winter har et stort kendskab til dansk fodbold. Han afsluttede sin aktive karriere for ti år siden i Skive, og inden spillede han som professionel i både Tyskland og Sverige.

På trænerfronten har han opnået A-licens, og han har været cheftræner i bl.a. Randers og Skovbakken. Senest var han cheftræner for U19-holdet i FC Roskilde og assistenttræner midtsjællændernes 1. divisionshold.



Den 37-årige Michael Winter skal træne Brønshøj Boldklub det næste år. Foto: Privat.