Hvepsene sov

Alt for ofte hører jeg sætningen: Kan du ikke skrive noget positivt om os? Jo, så gerne…

Men når man nu oplevede Brønshøjs indsats i lørdags mod Kjellerup i 2. divisions oprykningsspil, så er det altså svært at være positiv fakta. Slutresultatet 1-3 fortæller det meste.

Det var sandelig ikke godt, det hvepsene leverede. Først var Jeffrey Ofori overraskende langsom efter et kvarters spil, derefter snorksov alle hvepse i en situation, hvor bolden så ud til at have passeret baglinjen og endelig mistede Lars Emil Juel Andersen bolden til en Kjellerup-angriber. Disse fejl udløste tre Kjellerup-scoringer.

Brønshøj var ellers startet godt og optimistisk. Kunne faktisk have ført 3-0 inden for de første ti minutter. Men det blev kun til en enkelt scoring ved Younes Nielsen, der udlignede til 1-1 efter 23 minutters spil. Kjellerup ville fra start ikke ret meget, men de var meget effektive i deres kontraangreb – og med stor hjælp fra hvepsene kunne de tage bussen tilbage til det midtjyske.

Sejren var i den grad velfortjent ud fra devisen om, at den kloge narrer den mindre kloge.