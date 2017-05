Hygge på toppen af Kirkevejen

Foto: Christian Ove Carlsson

Med 500 aktive motionsløbere har Moseløbet i Brønshøj nået sit maksimum. Og skønt man kan måle et motionsløb ud fra at få så mange med som muligt, så ønsker Moseløbet, at deltagerantallet skal være passende, så den hygge – man har valgt at lancere løbet på – bliver fastholdt.

Brønshøj hyggeligste motionsløb, som Moseløbet kalder sig, blev i søndags afviklet for fjerde gang. Og for første gang i løbets historie nåede man det maksimale deltagerantal, nemlig 500.

– Søndag morgen var deltagerantallet på 460, men på kort tid blev de sidste 40 pladser solgt, sagde en af de frivillige i arrangementsteltet.

– Vi kunne sagtens gå efter at blive endnu større. Men vi ønsker ikke at have flere end 500 løbere med, for så vil det uvilkårligt gå ud over hyggen. Moseløbet er først og fremmest et breddeløb, og derfor går vi så meget op i vores lodtrækningspræmier, så vi sikrer os, at alle har en chance for at få noget med hjem ud over motionen, siger Frederik Bloch fra Moseløbet.

Moseløbet har slået sig op på at være et lokalt Brønshøj-løb:

– 98 procent af vores sponsorer og samarbejdspartnere kommer fra bydelen. Vi har fået flere henvendelser fra udenbys sponsorer, men vi ønsker at slå et slag for Brønshøjs forretninger, så derfor har vi pænt afvist tilbuddene, siger Frederik Bloch.

Selv om Moseløbet er et hyggeløb, så blev der alligevel løbet meget hurtigt i de forskellige kategorier. Mange løbere satte personlige rekorder, og vinderne i de forskellige aldersgrupper modtog flotte præmier og gavekort fra Brønshøjs erhvervsdrivende.

Nikolaj fra Energii Holte sørgede for opvarmningen før Moseløbet, og da løberne kom tilbage til toppen af Brønshøj Kirkevej var der både vand, juice og æbler til at få bragt væskebalancen i orden og fyldt sukkerdepoterne igen. Det mest slående ved den 4. udgave af løbet var den gode stemning og hyggelig atmosfære. Selv ikke tre utilfredse Brønshøj-borgere med en lav tolerancetærsklen, som klagede over støj og mindre trafikgener, kunne ødelægge det overvejende positive indtryk.

Frederik Bloch fra Moseløbet var da også utrolig glad efter den perfekte afvikling af løbet, hvor han med stort overblik hjalp løberne over målstregen med opmuntrende kommentarer. Stemmen var lidt rusten efterfølgende, da vi talte med ham. Det skyldtes nu også, at han var penicillin, fordi han dagen før havde 40 i feber:

– Det har igen været en fantastisk oplevelse. Stort cadeau til de 50 frivillige som er med til at sørge for, at dette løb kan arrangeres. Også en stor tak til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der har støttet løbet med en underskudsgaranti. Også løbets trofaste sponsorer sørger for, at alle kan få en fest ud af det. Grundtanken var fra start, at det skulle være et hyggeligt familieløb, og det kan vi jo se, at det er.

Se mange flere billeder fra løbet her