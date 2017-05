Onsdag den 10. maj fra kl. 10 til 14 afholder Idrætsskolen for udviklingshæmmede en stor idrætsdag for alle beskyttede værksteder i Københavns og Frederiksberg Kommune. Idrætsdagen finder sted på fodboldbanerne lige ved siden af Grøndal Multi Center, og det forventes, at der kommer ca. 250-300 udviklingshæmmede og deltager i idrætsdagen.

Der vil blive en lang række aktiviteter, der starter med fælles opvarmning og slutter med pokaloverrækkelse. Dagen byder blandt andet på race med sofacykler og kørestole samt workshops med zumba, streetbasket og klatring samt fodboldturnering og fitness-dans.