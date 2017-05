Ind og ud af musikken

Mandag den 15. maj kl. 14 byder Kontakten velkommen til en eftermiddag i mange musikalske retningers tegn – dog kun repræsenteret ved et menneske.

Kontakten, der er et socialpsykiatrisk aktivitets- og samværstilbud under Københavns Kommune, får besøg af cellisten Anja Zdyb Lillemæhlum. Anjas musikalske formåen strækker sig bredt fra klassisk over spillemandsmusik og til latinamerikanske rytmer. Derudover har Anja også en smuk sangstemme.

Anja Zdyb Lillemæhlum er konservatorieuddannet med celloen som speciale. Hun spiller i mange forskellige sammenhæng både som solist og i flere ensembler. Hun har spillet cello siden hun var fem år, så den er hendes trofaste følgesvend.

Anja har opholdt sig flere steder i udlandet for at studere og arbejde med musikken, bl.a. Malawi, Peru og Slovakiet. Flere af opholdene har haft arbejdet med børn og musik som fokus. Hun har været ude som volontør for Folkekirkens Nødhjælp og har flere gange stillet sine evner til rådighed for velgørende projekter.

Det er gratis at deltage i koncerten. Adressen er Ruten 6E, 2700 Brønshøj, telefon 26121819.