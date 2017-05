Jeg er god til at tage mig af andre

Oskar Modigh har aldrig gået til svømning, men har lært at svømme af sin far og mener ikke, at man nødvendigvis behøver at være konkurrencesvømmer eller have gået til svømning hele sit liv for at blive en god livredder.

Det begyndte med at Oskar var til casting på ”Drengene fra Godhavn”, men i stedet blev han valgt til at medvirke i DR Ultras ”Livredderne”.

– Jeg har længe gerne villet prøve noget nyt og spændende og det var det, da jeg blev spurgt, om jeg ville være med. Egentlig har jeg aldrig gået til svømning, men har lært at svømme af min far. Jeg var lidt overrasket over, at se så mange elitesvømmere, og jeg blev nervøs for, at jeg aldrig ville have en chance mod dem, fortæller Oskar, der i efter at have været med i programmet ikke mener, at man nødvendigvis behøver at være konkurrencesvømmer eller have gået til svømning hele sit liv for at blive en god livredder.

Giver aldrig op

Og det det er da heller ikke nogen feriekoloni for børnene, når de indtager klippeøen Bornholm. Deltagerne skal bo sammen midt ude i skoven – uden én eneste voksen. Og de skal dyste imod hinanden i benhårde livredderopgaver og vise at de har det, der skal til, for at redde liv.

– Evnen til at samarbejde, lytte til andre og bakke dem op, spillede også en stor rolle, siger Oskar, mens hans mor Anette tilføjer: ”Oskar har siden han var lille været en dreng, som kammeraterne i børnehaven ventede på skulle komme, for Oskar satte altid lege i gang”.

En af Oscars forcer er desuden hans udholdenhed og hurtighed, og blandt andet fra fodbold har han lært at kæmpe og aldrig at give op.

-Jeg har været så glad for at være med i programmet. Både på grund af den gode stemning og de mange nye venner, som han har fået. Desuden er jeg blevet i stand til at redde liv. Jeg har fået lært førstehjælp, tilføjer Oskar, der gerne vil holde sin svømning vedlige og få sig et livredderjob, når han bliver ældre.

Danmarks Bedste Livredder skal kåres i DR Ultras nye, store satsning Livredderne i otte afsnit, som sendes på DR Ultra hver mandag kl 18.30. Her mødte man i starten 20 svømmetalenter fra hele landet i alderen 11-13 år i Hvide Sande til en nervepirrende optagelsesprøve for opnå en af de 12 pladser i finalen på Bornholm. Oskar Modigh fra Brønshøj er en af finalisterne.

Med sig har de vært Joakim Ingversen og dommerteamet Michael Iwersen (en af Danmarks bedste livreddere) og Lars Møller (tidligere jægersoldat). Tre børn kan sikre sig en direkte billet til finalen igennem konkurrencerne – resten af holdet udvælger dommerne, som både har fokus på svømmetalent, samarbejdsevner samt hold- og fighterånd. Alt sammen egenskaber, som en god livredder har brug for. Vinderen findes den 6. juni.