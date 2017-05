Jeg har aldrig haft lyst til noget andet

Fra årsskiftet overtog 63-årige Bjørn Hoel styringen af Thiele på Frederikssundsvej efter hans kollega Werner Bonde gik på pension.

Men det er ikke første gang, at Bjørn Hoel har haft rollen som chefoptiker hos Thiele. Indtil 2007, var det ham, der var chef for Werner Bonde. Men med en afstikker til Øjenklinikken i seks år, vendte han tilbage til Thiele i 2014.

-Jeg kunne jo ikke forvente at komme tilbage til mit gamle job. Jeg havde det fint med ikke at være chef og i den periode gik jeg også ned på 30 timer. Jeg har været i branchen siden jeg var 16 år, blev uddannet optiker som 21-årig og har aldrig haft lyst til noget andet, fastslår Bjørn Hoel, der i den periode fik mere tid til konen, deres tre sønner og ikke mindst til sine passionerede fritidsinteresser.

Bjørn er inkarneret cykelrytter og har været med siden det i sin tid var en nichesport. Men den vigtigste interesse er nu musikken.

-Jeg har spillet trommer siden jeg var 12 år. Det begyndte i FDF tamburkorps, men senere blev det rockmusik. Det var den ikoniske Hans Otto Bisgaard, der inspirerede mig. Jeg havde ham i dansk i skolen og der talte vi meget om musik og nye bands, erindrer Bjørn Hoel, der i dag har sit eget rockband ”Airborn” med blandt andre sin bror og svoger.

Men i dag er Bjørn tilbage på fuld tid på Frederikssundsvej 154 hvor han elsker at få lov til at vejlede og finde de rette løsninger for sine kunder.

-Jeg har aldrig været træt af optikerverdenen. Jeg synes, jeg har et afvekslende job, hvor jeg både kan få lov til at lave meget at håndværket selv og arbejde med kunderne. Jeg holder meget af Brønshøj. Der er noget landsbyagtig over bydelen og folk er rare og nemme at tale med. Der er ikke så meget pjat. Det er også dejligt, at der er mange der kan huske mig. Der kommer stadigvæk kunder i forretningen, som kan huske mig og bliver glade for, at jeg er kommet tilbage, fortæller Bjørn Hoel.