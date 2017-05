Jeg stiller op igen

Af Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti

Brønshøj-Husum Avis bragte i sidste uge info om Valgbarhedsnævnets dom, således, at jeg for resten af denne valgperiode må udtræde af Borgerrepræsentationen og Region Hovedstaden.

Måske manglede der lige en oplysning om, at jeg til valget den 21. november stiller op begge steder. Hvis vælgerne stemmer mig ind igen, så vil jeg kunne indtage mine tidligere poster. Det fastslår Valgforsker Roger Buch, som i radio 24/7 udtaler, at vælgerne til valget kender til min ”forseelse” – og stemmer de på mig, så må det tolkes som, at de gerne ønsker at jeg kommer tilbage i politik. ¨

Jeg er glad for mit partis opbakning og mange borgeres tilkendegivelser om, at de ikke helt forstår Valgbarhedsnævnets ændrede praksis. Jeg glæder mig til valgkampen -også her i lokalområdet.