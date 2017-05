Kira Martini & ”Fessors” musikalske venner

Sommeren er her endelig, og det fejrer den lokale klub Jazzpetanque traditionen tro med en stribe gode jazzkoncerter på den akustiske scene i Pilegårdens hyggelige have. Som altid er det musikalske niveau højt.

Den 31-årige jazzsangerinde Kira Martini er efterhånden ved at være et etableret navn på jazzscenen. Hun har en forkærlighed for at mikse genrer som bossa, samba, New Orleans, funk og choro og krydrer gerne med egne kompositioner. Med sig på scenen denne aften i Pilegården har hun et hold dygtige musikere, herunder Mads Søndergaard, der er uddannet ved de hollandske musikkonservatorium i Amsterdam. Den lokale trombonist, komponist og arrangør ”Fessor” kender de fleste. Han har spillet jazz siden 1956 og er en institution på den danske jazzscene. Peter Marott og Morten Ærø er begge uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium i København og har løbende masser af koncerter bag sig i forskellige konstellationer.

Grillen er tændt fra kl. 18 til medbragt mad. Drikkevarer købes i Café Pilen. Bliver vejret dårligt, rykker koncerten indenfor. Sommerjazz i Kulturhuset Pilegårdens hyggelige gårdhave får økonomisk støtte fra EFTERÅRSMARKEDET på Bellahøj og afvikles i samarbejde med Kulturhuset Pilegården, Brønshøj Copenhagen Jazz Club og Ole ”Fessor” Lindgreen.