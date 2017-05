Koncert i Brønshøj Vandtårn

Den lokale forening MusikAlliancen inviterer til koncert på lørdag i Brønshøj Vandtårn på Brønshøjvej med musikalske visuelle eksperimenter med elever fra Husum Skole og komponisten Mogens Christensen.

Det musikalske ”stof” er blevet bearbejdet af elever fra Korsager Skole og Husum Skole i to projekter støttet af blandt andet Statens Kunstfond og Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Det er projekter som i høj grad har fået skabt liv i børnenes og skolernes musikmiljø.

– Det er af stor betydning for udvikling af et lokalt musikmiljø at musikprojekterne med børn, kan stilles ud i det offentlige rum i form af koncerter. Dermed skabes der opmærksomhed omkring musikaktiviteterne for børn og unge og med MusikAlliancens medvirkende professionelle musikere kan koncerterne blive en fornøjelig oplevelse for mange, siger projektleder Ninna Urhammer fra MusikAlliancen.

Koncerten er blevet døbt ”Farvekoncert” og afholdes lørdag den 6. maj kl. 12, 12.30 og 13. Billetter kan afhentes i Pilegården, og der er gratis adgang.