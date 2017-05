Levende dødbolde

Dødboldene var afgørende i lørdags i Dalum, hvor Brønshøj kunne rejse hjem med tre point efter en sejr på 2-1. Alle tre mål faldt efter standardsituationer. En lige 1. halvleg fik et mål i det 38. minut, da Oskar Tranberg sparkede et frispark hen over Dalum-muren og i nettet. Brønshøjs anden frisparksekspert Christoffer Boateng, der sendte bolden i kassen til 2-0 med 19 minutter tilbage af kampen.

Dalum fik mere spil mod slutningen af kampen. 11 minutter før tid begik Daniel Anusic straffespark, da han nedlagde en fynbo i feltet. Jacob Eigård reducerede til kampens slutresultat.

Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub fortæller, at Dalum var meget tæt på at udligne dybt inde i overtiden, men målmand Simon Bloch Jørgensen fik sikret sig bolden, efter at den havde ramt underkanten af tværribben.

Sejren giver fornyet selvtillid til Hvepsene. Næste kamp spilles på lørdag kl. 15 i Tingbjerg mod Kjellerup.