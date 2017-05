Lokale unge skaber fællesskab gennem fodbold

Der var spænding i luften, da holdene ”HH 2700, Små drenge med store drømme” og ”FC Awale” torsdag eftermiddag gjorde klar til at møde hinanden på kryds og tværs i en fodboldturnering ved Klub BHUs udendørs boldbane.

Drengene på holdene – et fra Klub BHU og to fra Brønsparken Klub (Fundamenterne) – var alle opsatte på at vinde. Blandt publikum, der bestod af andre unge fra de to klubber, gik snakken lystigt om hvilken præmie, det vindende hold ville få, og hvilke pizzaer, der mon var købt til fællesspisningen. De var dukket op for at følge med, heppe og deltage i de sociale aktiviteter efter kampene, og dét var lige i den ånd, arrangørerne havde håbet på.

Turneringen var nemlig arrangeret af et par af de unge fra området, der på eget initiativ i samarbejde med organisationen Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde planlagt dagen ud fra et ønske om at skabe fællesskab mellem de to klubber. Deres tanke bag eventen, der ganske passende hed ”Fodbold For Fællesskab”, var, at de unge ved at mødes og lære hinanden at kende gennem positive delte oplevelser kunne nedbryde nogle af de fordomme, der normalt hersker iblandt dem om hinanden, og som typisk er baseret på det område, ”de andres” klubs ligger i.

Det var et ønske, der ville kræve opbakning for at blive opfyldt, og den fik de – et sted mellem 30-45 mødte nemlig op på dagen for at deltage på den ene eller den anden måde.

Turneringen blev finansieret af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der efter ansøgning fra arrangørerne valgte at støtte op om projektet gennem tildeling af økonomiske midler.

Turneringen er tiltænkt som et pilot-projekt, der har til hensigt at inddrage flere klubber fra området i fremtiden.