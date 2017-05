Lokaludvalget indgår historisk aftale

Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkendte på sit sidste møde en historisk aftale, der ikke er set tidligere i København. Lokaludvalget har indgået en samarbejdsaftale med boligorganisationerne fsb og SAB, om at parterne vil arbejde sammen for at etablere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskaber er en boform målrettet borgere over 55 år og uden hjemmeboende børn, der ønsker et tæt naboskab baseret på et fælles værdigrundlag og fælles funktioner at mødes om. Fællesskabet skal både være for enlige og for par.

Både alment og privat

– I Lokaludvalget arbejder vi for, at der dannes stærke lokale fællesskaber og sidste år undersøgte vi, om der var interesse for at der i bydelen etableres bofællesskaber for seniorer. Omkring 40 borgere er nu med i en interessegruppe, hvor omkring halvdelen er interesseret i privat ejerform og den anden halvdel i alment byggeri, fortæller næstformand i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen.

– Vi ser på seniorbofællesskaber som en attraktiv boligform, der kan være med til en positiv byudvikling af både Tingbjerg og Husum, og i første omgang vil vi arbejde på at etablere et alment seniorbofællesskab på Ruten i Tingbjerg, hvor der jo er store planer om fornyelse og nybyggeri. Senere kan vi se på mulighederne for at etablere private seniorbofællesskaber fx i forbindelse med planerne om byudvikling i Bystævneparken, tilføjer Hans S. Christensen.