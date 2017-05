Loppemarked på 2700kulturdag

Lørdag d. 10. juni kl. 11-16 bliver der skruet godt op for underholdningen på Brønshøj Torv til 2700Kulturdag. Der kommer også til at være et loppemarked med 20 gratis stadepladser og man kan stadig nå at få fingre i en.

Omkring 40 foreninger, forretninger og netværk har allerede meldt deres ankomst. Fra scenen giver den børnevenlige trommeslager Kalle fra Ramasjang, Klezmofobia og en tasmansk bluesdjævel den gas i løbet af dagen, ligesom der bliver en væld af aktiviteter, omvisninger, opvisninger og workshops. Herlighederne og aktiviteterne på torvet bliver også omkranset af et loppemarked.

Der er plads til 20 stadepladser, og det er nu, at man skal melde sig under fanerne, hvis man vil sælge lidt ud af gemmerne. Det vil kun være salg af private ting og sager – ingen partivarer. Det er gratis at være med, men du skal selv sørge for et bord og en stol at sidde på – resten klarer arrangørerne. Loppestanden er 2 x 3 meter og du kan tilmelde dig hos Lise-Lotte ved at skrive en mail: soeder@kff.kk.dk