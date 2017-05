Mandfolkeindsats ikke nok

Når skuffelsen har lagt sig, så kan Stadions ledere og spillere se hinanden, drikke en øl og sige: Tak for en flot sæson. I søndags spillede Stadion og Odder håndboldherrer 23-23 i en dramatisk kamp i EnergiCenter Voldparken Hallen. Stadion skulle have vundet for at få en tredje og sidste kamp om oprykning til 1. division – uafgjort var ikke nok efter nederlag i den første kamp i Odder.

Det har ikke været let for Stadion. Således var Mathias Doktor før kampen ude med en knæskade, og da Stadions håndboldtryllekunstner Michael Jensen måtte bæres fra banen efter 23 minutters spil, fordi han vred meget voldsomt om på anklen, lignede det en smal sag for Odder at køre sejren hjem. De havde hele tiden været foran og førte med 7-5, men trods chokket over at skulle miste Michael kæmpede Stadion-spillerne sig tilbage og kom på 9-9 med en mand i undertal, da der blev fløjtet til pausen.

I det hele taget havde dagens dommerpar det meget med at fløjte. I søndags havde de meget lange ører og små øjne, og det skabte trængsel på udskiftningsbænken med alle de udvisninger. Stadion følte sig indimellem meget hårdt ramt, men selv i undertal kæmpede man en vis del ud af bukserne. Odder var hele tiden et-to eller tre mål foran, men Stadion fik konstant kontakt: fra 9-12 til 13-13, fra 14-17 og 16-19 til 19-19, hvorefter Odder hele tiden kom foran og Stadion udlignede.

Ved stillingen 21-21 med tre et halvt minut igen blev håbet vakt, men Odder var akkurat koldblodige nok i slutfasen. Alligevel imponerende, at Stadion i decimeret opstilling havde en samling spillere, der stod sammen og leverede en mandfolkeindsats. Egentlig er det uretfærdigt at fremhæve enkelte frem for andre. Men det Kasper Møller præsterede var imponerende. Gang på gang tog han imod tæskene af de stærke Odder-spillere – alligevel kom han igennem og scorede flere energimål, som kostede blå og gule mærker.

Stadion skal spille i 2. division i næste sæson. Hvis spillertruppen forbliver intakt og måske lige suppleres en anelse, så er oprykningen måske ikke så langt væk. Nu kan spillere og trænere gå på en velfortjent ferie efter en flot sæson.