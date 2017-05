Motion og leg ved mosen

– Formålet er at lave en tilbagevendende motionsdag i sjove omgivelser med forskellige opgaver på turen. Vi ser motion som en naturlig del af hverdagen og vil gerne være med til at skabe et netværk mellem bydelens ældre, ældreforeninger og aktivitetscentre, siger Ernst Sørensen, formand for Lokaludvalgets socialudvalg, og tilføjer at det også er et mål at være med til at bekæmpe ensomhed hos seniorer og gøre opmærksom på de mange lokale tilbud.

Inden deltagerne i hold blev sendt ud på turen rundt i Utterslev Mose, var der fælles opvarmning med dans og bevægelse til musik – der af hensyn til den omgivende natur blev sendt gennem høretelefoner.

– Vi sluttede af i Kulturhuset Pilegården med en hyggelig eftermiddag med sandwich, kaffe og uddeling af præmier, tilføjer Ernst Sørensen.

Brønshøj-Husum Walk gennemføres i samarbejde med Husum-Vænge Centret, Tingbjerg Pensionist Center, Center Nord-Vest og Kulturhuset Pilegården og er efterhånden blevet en forårstradition i bydelen.