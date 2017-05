Naundrup lynede i varmen

Havde det ikke været for Patrick Naundrup, så kunne overskriften på søndagens 2. divisionskamp mellem Brønshøj og Dalum meget nemt være endt med ”Sløv sommerkamp”. Men angriberen, der først kom på banen efter en times spil, satte straks fut i Hvepsene. Med sit hurtige antrit og evnen til at ligge lige på grænsen til offside blev han den afgørende faktor, da Oskar Tranberg forstod at spille bolden kvikt langs jorden imellem Dalums forsvarsspillere, hvorefter Naundrup løb bolden op og begge gange sendte den forbi en ellers særdeles velspillende Rasmus Lund i det fynske mål.

Naundrups scoringer faldt i det 80. og 82. minut – og selv i de sidste ti minutter var BB flere gange ved at øge føringen, men de 261 tilskuere – ikke mange, men vejret var godt; der var en lille ferie, og både FCK og Brøndby spillede hjemme – fik desværre ikke flere mål.

På torsdag skal Brønshøj til Aarhus mod Brabrand, og 2. pinsedag skal bussen køre til Greve.