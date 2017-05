Teknik- og Miljøudvalget har godkendt vejnavne i haveforeningerne Hf. Husumhave og Hf. Tingbjerg Pensionisthaver.

Vejnavnene bliver identisk med haveforeningens navn og efterfølgende vil der blive fastsat husnumre til vejnavnene.

Dette skal gøre det lettere for fx gæster og redningskøretøjer at finde frem til et givet sted. Både haveforeningerne og Lokaludvalget er blevet hørt inden beslutningen, der træder i kraft den 1. juli.