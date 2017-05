Nej tak til gul p-zone

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Københavns Borgerrepræsentation

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (EL) var i denne uge ude med forslaget om at omdanne hele København til én stor parkerings-zone, angiveligt for at holde pendlerbilerne væk.

Nu er pendlerbiler ikke det største problem i forhold til parkering. De virkelige udfordringer har vi jo de steder i byen, hvor der sælges flere parkerings-licenser til københavnerne, end der reelt er pladser, og forslaget emmer da også af symbolpolitik.

Fra Venstres side er holdningen klar: Københavnerne bør som udgangspunkt ikke betale for parkering i deres hjemkommune. Så med mindre Morten Kabell har tænkt sig at give beboerne i hans nye parkerings-zone gratis parkerings-licenser, bliver det et nej herfra. Hverken beboere eller handlende i Brønshøj har brug for yderligere parkerings-restriktioner. De trafikale udfordringer, som ”bus-motorvejen” på Frederikssundsvej, som tager p-pladserne og splitter byen i to halvdele, er alt rigeligt.