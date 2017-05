Nu åbner nyt idrætsanlæg på Genforeningspladsen

– Det nye idrætsanlæg på Genforeningspladsen er drønsmart. I jorden under kunstgræsbanen er der gravet permanente køleelementer ned, som gør det nemmere, hurtigere og billigere at etablere skøjtebanen om vinteren – og det giver samtidig københavnerne mulighed for at spille fodbold og løbe på skøjter i en længere periode end i dag, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, der indvier idrætsanlægget lørdag den 20. maj, kl. 11.30

Åbningsfest

En ny 11-mands kunstgræsbane kombineret med et permanent anlæg til skøjtebanen, der hver vinter dækker Genforeningspladsen i Københavns Nordvestkvarter, står – sammen med en dertilhørende nybygget café – nu klar til brug.

Tidsrummet, hvor pladsen kan bruges til fodbold og skøjteløb, bliver længere, fordi der ikke skal bruges tid på at sætte skøjtebanen op og tage den ned igen, ligesom perioden for indfrysning og optøning af is bliver kortere.

– Der skal bruges færre ressourcer og mindre energi på at drive det nye idrætsanlæg, og det har både miljømæssige og økonomiske gevinster, siger Carl Christian Ebbesen.

Københavns Kommune inviterer i samarbejde med boldklubben Union til åbningsfest lørdag den 20. maj. Festen starter kl. 10.30 med tenniskampe og herefter følger fodbold, rundvisning, taler – efterfulgt af kage samt en konkurrence om ”Genforeningspladsens hårdeste spark”. Festen slutter med mere fodbold og mere tennis.