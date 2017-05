Nu kan man både aflevere blød og hård plast

Indtil nu har københavnerne, når de sorterer husholdningsaffaldet, skullet skelne mellem den hårde plast og den bløde plast. Dvs. at brugte shampooflasker, drikkedunke og cd-hylstre godt kunne komme i plastbeholderen, mens plasticposer, bobleplast og slikemballage ikke måtte komme i. Det bliver der ændret på fra maj måned, for nu kan både blød og hård plast komme i den samme affaldsbeholder. Det vil gøre affaldssorteringen lettere for københavnerne, og det vil være til gavn for klimaet.

– Københavnerne er heldigvis ivrige efter at sortere deres affald, så vi kan få genanvendt jordens knappe ressourcer og begrænse udledningen af CO2. Nu gør vi det muligt også at genanvende den bløde plast. Jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.