Ny musikgruppe laver hiphop for børn

Hiphop er en af de største musikgenrer i verden, men der er aldrig blevet lavet rapmusik til børn i Danmark – før nu. Rapgruppen HipSomHap er nemlig klar med et nyt album, der er speciallavet til de helt unge hængerøve. Den står på svedige beats og seje rim, når Anna Spejlæg og Johnny LigeGlad fortæller sjove historier om at fyre den af og gøre det, man har lyst – også når de voksne ikke synes det er verdens bedste ide.

Der er ikke meget guitar og rundbordspædagogik i HipSomHaps univers. Her handler om at slippe hæmningerne og smide hænderne op – og det er okay at have krudt i røven. Det har de to rappere nemlig også selv.

– Vores musik er en hyldest til dem, der ikke kan sidde stille. Der er ikke noget bedre end at opleve en sal fuld af velopdragede børn slippe tøjlerne og bare fyre den af sammen med os. Det er også derfor, albummet hedder ”Hop Lidt Mer”, fortæller Anna Spejlæg – eller Bukh Jakobsen, som der står i dåbsattesten.

Ikke som andet børnemusik

Albummets mange skægge og skæve fortællinger er spækket med fængende hooks og hiphop-attitude i børnehøjde. Der er fart over feltet og gang i den med tunge basgange og hurtige beats. Lydsiden minder om den musik, børnene i forvejen kender fra radioen. Forskellen er bare, at HipSomHaps musik er lavet til børn.

– Meget børnemusik er velproduceret, men også lidt kedeligt. Vi vil gerne lave noget, der tager børnene seriøst og har lidt mere kant. Det skal – for at sige det ligeud – være pissehamrende sjovt, og børnene skal føle, at de er med i det, forklarer Andreas Seebach, der udgør den anden halvdel af gruppen – og på scenen kalder sig Johnny LigeGlad.

De to rappere mødte hinanden på musikkonservatoriet i Århus i 2015 og havde begge to et ømt punkt for både børn og hiphop. To år senere står de nu på tærsklen af et gennembrud med HipSomHap, der allerede har spillet 50 koncerter i hele landet og altså nu er aktuelle med debutalbummet ”Hop Lidt Mer”.

– Det er gået utrolig stærkt, men vi er kun lige begyndt”, fortsætter Anna Bukh Jacobsen. Drømmen er at ruske lidt op i de vante forestillinger og gøre børnemusik cool. Kalderen er spækket med koncerter resten af året og førstesinglen ”Av!” har fået massiv opmærksomhed på de sociale medier, hvor musikvideoen til nummeret allerede er blevet set flere end 60.000 gange. Det virker til, at de er godt på vej.

”Hop Lidt Mer” udkommer d. 19. maj på Warner Music. Vores musik er en hyldest til dem, der ikke kan sidde stille.