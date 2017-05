Ny sejr til Hvepsene, der slog Marienlyst med 1-0

I samtlige de ti foregående kampe i oprykningsspillet havde Brønshøj Boldklubs forsvar lukket mål ind. Men i lørdags lykkedes det endelig for Hvepsene at holde modstanderne fra at score. En velfungerende defensiv og målmand Simon Bloch Jørgensen havde en god dag.

Derfor kunne Brønshøj nøjes med at score et enkelt mål for at snuppe de tre point. Christoffer Boatengs præcise hjørnespark sad lige i panden på Morten Levinsen, der efter 19 minutter sørgede for sejrsmålet. Brønshøjs spillere er fyldt med selvtillid efter to gode sejre i de to seneste runder. Og tror man på Hvepsene igen, så kan man hente lidt håndører på Oddset, hvis det lykkes for Brønshøj at slå topholdet Thisted Kristi himmelfartsdag.

På søndag kl. 15 kommer Dalum på besøg på Tingbjerg Ground.