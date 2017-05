Nye gratis omvisninger i Rytterskolen

Under stråtaget på Rytterskolen på Brønshøj Torv fortæller Carlstadudstillingen historien om en af de vigtigste begivenheder ikke bare i vores bydels historie, men også i Danmarkshistorien. Kig forbi Rytterskolen søndag d. 7. maj kl. 13 og få en gratis omvisning.

Carlstadudstillingen handler om en af Danmarkshistoriens mest dramatiske perioder. Det er historien om de tre dramatiske år 1657-60, hvor København forsvarede sig, og hvor hele Danmark var tæt på at blive en sydlig svensk provins. Udstillingen i Rytterskolen består af 20 indkig til figur-opstillinger og mere end 800 figurer i størrelsesforholdet 1:32. Omviseren er Lars Cramer-Petersen, og han er tidligere museumsleder på Brønshøj Museum. Han har ydermere selv stået for opbygningen af Carlstad-udstillingen og har flere udgivelser bag sig om emnet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Søn. 7. maj. kl. 13

Lør. 10. jun. kl. 11 & 13 (2700Kulturdag)

Søn. 2. jul. kl. 13

Søn. 6. aug. kl. 13

Søn. 9. sep. kl. 13

Søn. 10. sep. kl. 13

Søn. 8. okt. kl. 13

Søn. 15. okt. kl. 13