Nye sange fra lokal sangskriver

Sune Bjørns nye album bærer titlen ”En ny fortælling begynder nu” og byder på dansksproget drømmepop med rum til fordybelse og grooves. Det er det tredje i rækken og er både skrevet og indspillet her i Brønshøj, hvor Sune bor. Hans to første album blev begge udgivet i 2015 og han har blandt andet tidligere spillet på Brønshøjs egen amfiscene til En sommerdag på Bellahøj.

De første albums var primært med guitar og vokal i et elektronisk univers. Denne gang har han søgt tilbage til en lang række mere traditionelle instrumenter for at finde samme stemning, men med en levende lyd af instrumenter som harmonika, lap-steel (liggende countryguitar), dobro-guitar (traditionel amerikansk metalguitar), flygel og sågar kirkeorgel. Sune Bjørn har sunget og spillet alle instrumenter på albummet selv – bortset fra trommerne, hvor han har fået hjælp af bandets trommeslager. Bandet består af musikerne Peter Jørgensen på trommer, Mikkel Borg Rasmussen på bas, Mikael Jørgensen på guitar og Sune Bjørn Larsen selv på vokal, guitar og keys.

Frederik Damhus

Samme aften i Pilegården kan man tage en ud over stepperne med singer songwriter Frederik Damhus’ velsnedkerede countrysange. Der er mundharpe om halsen, to vokaler og en bas, der brummer grundtonerne. Der er whiskers på trommerne og en akustisk guitar, der spiller lejrbålsakkorder. Bandet består af Johannes Andresen på bas, Mathias Nordholt på trommer og Frederik Damhus selv på sang og guitar.

Kl. 20 går Frederik Damhus på scenen og kl. 21.30 kan man høre Sune Bjørn. Der er fri entré til koncerten.